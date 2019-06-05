НОВОСТИ

Киноблогер BadComedian отказался от помощи Ксении Собчак

Светская львица удивлена, что Youtube-блогер настаивает на суде.

Киноблогер BadComedian отказался от помощи Ксении Собчак
Ксения Собчак. фото: globallookpress

Известный Youtube-блогер Евгений Баженов, также известный как BadComedian, столкнулся с судебным иском. Компания Kinodanz обвинила блогера в нарушении авторских прав и требует миллион рублей компенсации.

Когда Баженов поделился проблемой, его мигом поддержали зрители, деятели искусства и звезды шоу-бизнеса. На сторону BadComedian встали Иван Ургант, Нателла Крапивина, Федор Бондарчук и другие. Не осталась в стороне и Ксения Собчак. Для собственного Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!» светская львица сделала неожиданно короткий ролик в почти пять минут.

Ксения Собчак рассказала, что решила помочь Баженову не только постом в Telegram-канале «Кровавая барыня». По словам ведущей, она связалась с продюсерами студии Kinodanz и объяснила, что они поступают неправильно. Через некоторое время продюсеры заявили, что готовы отозвать иск. Однако перед этим они хотели бы встретиться с Евгением Баженовым и объяснить, почему они подали на него в суд.

Воодушевленная Собчак позвонила блогеру и объяснила ситуацию. Ответ Баженова озадачил ведущую. Он поблагодарил Собчак, но отказался от предложения представителей Kinodanz. Блогер заявил, что ранее встречался с продюсерами и пытался исчерпать конфликт. Однако во время личной встречи они намекнули на поддержку влиятельных людей. Теперь Евгений Баженов готов общаться с Kinodanz только в суде.

«Тут я совсем запуталась. Получается, что киноблогер BadComedian отказывается от встречи с продюсерами и от примирения и говорит о том, что все контакты только через адвокатов. Жень, ну согласись, что ты бы в своём кинообзоре назвал бы этот жанр кинокомедией абсурда», — сказала Ксения Собчак.

Светская львица выступает за свободу слова в Сети. Она готова организовать встречу продюсеров Kinodanz и BadComedian, если он передумает.

Вам может быть интересно:

Богомолов публично обратился к Собчак со словами любви Спор из-за Малахова: Собчак и Галкин обменялись едкими комментариями Анна Калашникова заступилась за Ольгу Бузову после выхода программы «Осторожно, Собчак!»

Тэги:

BadComedianYouTubeЕвгений БаженовКсения СобчакКсения Собчак последние новостишоу "Осторожно Собчак"
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Киноблогер BadComedian отказался от помощи Ксении Собчак
Интересно?
Поделись с друзьями: