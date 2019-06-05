Киноблогер BadComedian отказался от помощи Ксении Собчак

Известный Youtube-блогер Евгений Баженов, также известный как BadComedian, столкнулся с судебным иском. Компания Kinodanz обвинила блогера в нарушении авторских прав и требует миллион рублей компенсации.

Когда Баженов поделился проблемой, его мигом поддержали зрители, деятели искусства и звезды шоу-бизнеса. На сторону BadComedian встали Иван Ургант, Нателла Крапивина, Федор Бондарчук и другие. Не осталась в стороне и Ксения Собчак. Для собственного Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!» светская львица сделала неожиданно короткий ролик в почти пять минут.

Ксения Собчак рассказала, что решила помочь Баженову не только постом в Telegram-канале «Кровавая барыня». По словам ведущей, она связалась с продюсерами студии Kinodanz и объяснила, что они поступают неправильно. Через некоторое время продюсеры заявили, что готовы отозвать иск. Однако перед этим они хотели бы встретиться с Евгением Баженовым и объяснить, почему они подали на него в суд.

Воодушевленная Собчак позвонила блогеру и объяснила ситуацию. Ответ Баженова озадачил ведущую. Он поблагодарил Собчак, но отказался от предложения представителей Kinodanz. Блогер заявил, что ранее встречался с продюсерами и пытался исчерпать конфликт. Однако во время личной встречи они намекнули на поддержку влиятельных людей. Теперь Евгений Баженов готов общаться с Kinodanz только в суде.

«Тут я совсем запуталась. Получается, что киноблогер BadComedian отказывается от встречи с продюсерами и от примирения и говорит о том, что все контакты только через адвокатов. Жень, ну согласись, что ты бы в своём кинообзоре назвал бы этот жанр кинокомедией абсурда», — сказала Ксения Собчак.

Светская львица выступает за свободу слова в Сети. Она готова организовать встречу продюсеров Kinodanz и BadComedian, если он передумает.