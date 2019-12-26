Грустный праздник: певица Ёлка поделилась новогодним настроением

Совсем скоро 2019 год оставит нас навсегда и на смену ему придет неизвестный и таинственный 2020. Певица Ёлка в своем официальном аккаунте в Instagram выложила несколько фотографий, идеально показывающих все настроение певицы от скорых праздников и, как следствие, корпоративных выступлений.

Впрочем, ее поклонники такой пост не оценили и восприняли фото довольно негативно. Кто-то написал, что незачем так себя портить, когда можно быть красивой, а кто-то попытался быть искренним через призму честности, заявив, что хоть певица Ёлка и замечательная, но макияж у нее выбран не самый лучший, стилист ошибся и уничтожил своей работой всю красоту и уникальность артистки, а глаза «просто убил».

Самые внимательные фанаты артистки посоветовали ей хорошенько выспаться и выпить чаю с медом и имбирем, а кто-то просто похвалил певицу за ее неземную красоту и оставил мнение о макияже при себе.