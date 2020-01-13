Кассовые сборы: «Звездные войны» не получили миллиард

Новая часть легендарной саги все еще не добралась до заветной цифры.

Вот и появились итоги кассовых сборов за вторую неделю нового года. Аналитики ожидали, что уж теперь-то фильм «Звездные войны. Скайуокер. Восход» пересечет заветную отметку в миллиард долларов, но даже эксперты ошибаются, картина собрала в прокате «всего» 989 миллионов долларов, и несмотря на то, что цифра кажется огромной, учитывая затраты на рекламу и создание, пока все выглядит не очень хорошо.

Более того, по сборам на прошлой неделе даже драма «1917» режиссера Сэма Мэндеса сумела покорить зрителей сильнее, получив более 60 миллионов долларов от зрителей со всего мира, вновь удивив экспертов, которые предсказывали фильму куда меньшую прибыль. Возможно, причиной такого успеха стали многочисленные награды картины на премии «Золотой Глобус».

Фильм «Джуманджи» получил уже 632 миллиона долларов, а совсем скоро в топ ворвется очередной ужастик «Проклятие» и боевик «Плохие парни навсегда».