В Сети появился трейлер фильма «1917» с Бенедиктом Камбербэтчем

Картина выйдет в январе 2020 года и расскажет об ужасах Первой мировой войны.

В Сети появился трейлер фильма «1917», который выйдет на экраны в начале 2020 года. Британский режиссер Сэм Мендес, известный своими фильмами о Джеймсе Бонде, снял картину о Первой мировой войне. Главные роли исполнили молодые актеры Джордж МакКей и Дин-Чарльз Чэпмен, компанию им составили такие звезды как Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт, Ричард Мэдден и Марк Стронг.

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Сюжет рассказывает о двух британских солдатах, которым генерал дал задание доставить срочное сообщение батальону, ищущему в ловушку противника. Если парни не успеют, в грядущей резне погибнут 1600 человек, в том числе и брат одного из главных героев. Бойцам придется пройти через ад военных действий — последние сняты с помощью современных технологий киноиндустрии.

Американский сайт Hollywood отмечает, что эпические военные картины чаще посвящаются Второй мировой, а к теме Первой режиссеры возвращаются все реже и реже, но Сэм Мендес решил изменить ситуацию.