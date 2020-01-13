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Эннистон та же, а Кудроу не узнать: героини сериала «Друзья» встретились 16 лет спустя

Актрисы изменились, но не потеряли задорного очарования.

Эннистон та же, а Кудроу не узнать: героини сериала «Друзья» встретились 16 лет спустя
Кадр из сериала "Друзья".

Актрисы, сыгравшие главные роли в американском ситкоме «Друзья» встретились через 16 лет после окончания съемок. Фотографиями девичника поделились в своих блогах его участницы: Дженнифер Эннистон, Лиза Кудроу и Кортни Кокс-Аркетт.

50-летней Эннистон удивительным образом удалось практически не измениться, а вот 55-летняя Кокс-Аркетт и 56-летняя Кудроу – уже мало напоминают веселых подружек из сериала, хотя актрисы и сохранили юношеский задор в глазах.

Напомним, в российский кинопрокат сериал вышел в 2001 году, а снимался он с 1994 года по 2004-й. Ситком был признан одним из лучших комедийных многосерийных фильмов в истории телевидения США. Коллектив, работающий над фильмом, получил огромное количество наград и премий, включая «Эмми» и «Золотой глобус».

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"Друзья"Дженнифер ЭннистонКортни КоксЛиза Кудроусериал "Друзья"сериал «Друзья»
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Эннистон та же, а Кудроу не узнать: героини сериала «Друзья» встретились 16 лет спустя
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