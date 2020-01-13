«Мышление очкошника»: Хабиб публично затроллил коллегу по рингу

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов публично затроллил своего коллегу по рингу – американца Дональдо Серроне. Бывший кикбоксер на днях дал интервью официальному Instagram-каналу UFC. В нем Серроне признался, что достаточно часто критикует себя перед очередной схваткой, из-за чего начинает чувствовать страх.

«Из раза в раз я боюсь, нервничаю. Думаю: «Блин, у меня ноги тяжелые, руки тяжелые. Сидишь, смотришь бои, понимаешь, что нужно начинать готовиться, но твое тело не готово. Это будто худший день в твоей жизни», — разоткровенничался боец.

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Реакции Хабиба Нурмагомедова на откровения долго ждать не пришлось. Спортсмен репостнул себе на страницу это интервью и заявил, что так мыслит только «очкошник».

Отметим, что Хабиб может повторно встретиться с непримиримым соперником Конором МакГрегором в случае, если ирландец одержит победу над Серроне. Бой между Конором и Дональдом состоится 18 января.