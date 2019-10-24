Потные трусы и виски: как Макгрегор пытался «завести» Хабиба

Ирландский боец ММА прибыл в Москву, где в это же время был замечен его двойник.

Конор Макгрегор прибыл в столицу России, где пообщался в журналистами. Во время пресс-конференции ирландец не стал изменять привычке отпускать оскорбительные замечания в адрес своего заклятого соперника Хабиба Нурмагомедова.

Начал спортсмен с обещаний, что «доберется» до него, но тут же оговорился, что «не поедет в Дагестан, даже чтобы сходить в уборную», а после продолжил «туалетную тему» совсем уж смелым высказыванием.

«Если хотите узнать запах моей пятой точки, спросите у Хабиба — он нюхал мои потные трусы», — заявил Макгрегор, правда, потом отдал сопернику должное, заметив, что тот — мастер своего дела и он надеется взять реванш.

Он также заявил, что научит Россию пить виски, заявив, что первую бутылку этого напитка подарил Владимиру Путину.

Примечательно, что в то время, как спортсмен давал интервью, на улицах столицы был замечен фейковый Конор, которого «запустили», чтобы отвлечь внимание фанатов и папарацци, пишет Telegram-канал Super.

Впрочем, вполне возможно у двойника есть цель «запутать» Хабиба, чтобы тот раньше времени не «расписал под хохлому» задиристого ирландца .

Макгрегор — экс-чемпион UFC в двух весовых категориях. В его портфолио 21 победа и четыре поражения.