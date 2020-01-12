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Ренату Литвинову в день рождения сбил автомобиль в центре Москвы

Актриса получила травмы руки и ноги.

Ренату Литвинову в день рождения сбил автомобиль в центре Москвы
Литвинову сбил автомобиль/http://globallookpress.com/

Известную российскую актрису Ренату Литвинову сбил автомобиль в центре столицы. Интересно, что именно 12 января звезда отмечает день рождения.

Известно, что она прогуливалась по центру Москвы. Происшествие случилось у ресторана «Макдоналдс». По предварительной информации, за рулем автомобиля находилась девушка. У актрисы повреждения руки и ноги. Врачи оказывают ей экстренную помощь, сообщает телеграм-канал Mash.

Ренате Литвиновой 12 января исполнилось 53 года. Она двукратный лауреат открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Первую роль в кино она получила в уже далеком 1989 году. Она снялась в картине режиссера Аллы Суриковой «Две стрелы. Детектив каменного века».

Уже много лет Рената Литвинова дружит с певицей Земфирой. Некоторые СМИ даже не раз писали, что якобы у двух звезд роман. Она срежиссировала восемь клипов своей близкой подруги, с которой они часто вместе проводят отпуск. Также Рената Литвинова снялась в очень известном клипе Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой «Речной трамвайчик».

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Ренату Литвинову в день рождения сбил автомобиль в центре Москвы
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