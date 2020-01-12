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«Просто без Юли»: Корнева прокомментировала уход Михалковой из «Уральских пельменей»

Ксения нашла определенные плюсы в том, что актриса перебралась в «Детский КВН» на СТС.

«Просто без Юли»: Корнева прокомментировала уход Михалковой из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова. Фото Алексея Булатова. КП.

В конце прошлого года стало известно о том, что актерский состав «Уральских пельменей» поредел на одного человека. Шоу покинула, пожалуй, самая знаменитая девушка проекта Юлия Михалкова. Звезда решила, что переросла его и перебралась в «Детский КВН» на СТС в качестве ведущей.

Удивительно, но ее коллеги восприняли новость об уходе артистки довольно прохладно. В частности, Роман Постовалов заявил, что Юлия в последнее время больше думала о ногтях и прическе, чем о шутках.

Не осталась в стороне и Ксения Корнева, не раз появлявшаяся в одних сценах с Михалковой.

«Конкретно для меня мало что поменялось — просто минус один человек в команде», — сказала она в интервью журналу «СтарХит». Актриса даже нашла определенные плюсы в том, что Юлия покинула шоу, заметив, что теперь их стали быстрее гримировать. «Все идет в штатном режиме: мне дают номера, я их учу, просто делаю это без Юли — с другими людьми», — продолжила юмористка.

Она также подчеркнула, что в их коллективе мужчины и женщины равны, прекрасной половине человечества не делается никаких поблажек.

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«Просто без Юли»: Корнева прокомментировала уход Михалковой из «Уральских пельменей»
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