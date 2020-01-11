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«Сентиментальные, как и я»: Шатунов заговорил о детях в студии Малахова

46-летний певец не скрывает, что гордится своими наследниками.

«Сентиментальные, как и я»: Шатунов заговорил о детях в студии Малахова
Юрий Шатунов (Фото: Globallookpress.com)

В свои 46 лет Юрий Шатунов не только реализовался в творческом плане, еще будучи подростком он выступал в группе Андрея Разина «Ласковый май», поп-исполнитель также обзавелся собственной семьей. Избранница артиста — Светлана — родила супругу двоих детей: в сентябре сын певца Дэннис отметил свое тринадцатилетия. Пара также воспитывает шестилетнюю дочь Эстеллу.

Ни для кого не секрет, что музыкант крайне редко рассказывает о наследниках. Исключение Шатунов сделал в эфире программы «Привет, Андрей!». В студии ток-шоу певец признался, что сын и дочь по характеру больше напоминают его самого. В частности, своей чувствительностью и эмоциональностью.

«Вообще, мои дети очень сентиментальны, так же, как и я. Когда касается чувств и эмоций, которые вызывает определенная ситуация, они ведут себя подобающе», — отметил Юрий.

С будущей женой Шатунов познакомился еще в 2000 году. Однако свадьбу влюбленные сыграли лишь спустя семь лет, после рождения первенца. Вместе с семьей музыкант обосновался в Германии, купив недвижимость в Мюнхене. При этом артист часто приезжает в Россию, принимая участия в ретро-концертах. Юрий старается как можно больше времени проводит дома с семьей. Избранница певца мало интересуется светской жизнью, предпочитая оставаться в тени прославленного мужа.

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Тэги:

Андрей РазинГруппа «Ласковый май»дети звездЗвездные детиЮрий Шатунов
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«Сентиментальные, как и я»: Шатунов заговорил о детях в студии Малахова
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