«Сентиментальные, как и я»: Шатунов заговорил о детях в студии Малахова

В свои 46 лет Юрий Шатунов не только реализовался в творческом плане, еще будучи подростком он выступал в группе Андрея Разина «Ласковый май», поп-исполнитель также обзавелся собственной семьей. Избранница артиста — Светлана — родила супругу двоих детей: в сентябре сын певца Дэннис отметил свое тринадцатилетия. Пара также воспитывает шестилетнюю дочь Эстеллу.

Ни для кого не секрет, что музыкант крайне редко рассказывает о наследниках. Исключение Шатунов сделал в эфире программы «Привет, Андрей!». В студии ток-шоу певец признался, что сын и дочь по характеру больше напоминают его самого. В частности, своей чувствительностью и эмоциональностью.

«Вообще, мои дети очень сентиментальны, так же, как и я. Когда касается чувств и эмоций, которые вызывает определенная ситуация, они ведут себя подобающе», — отметил Юрий.

С будущей женой Шатунов познакомился еще в 2000 году. Однако свадьбу влюбленные сыграли лишь спустя семь лет, после рождения первенца. Вместе с семьей музыкант обосновался в Германии, купив недвижимость в Мюнхене. При этом артист часто приезжает в Россию, принимая участия в ретро-концертах. Юрий старается как можно больше времени проводит дома с семьей. Избранница певца мало интересуется светской жизнью, предпочитая оставаться в тени прославленного мужа.