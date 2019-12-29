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«Юра никогда не учился и писать не мог»: Разин и Шатунов перебросились колкостями в Сети

Продюсер «Ласкового мая» убежден, что кто-то от имени певца пишет ему неприятные вещи.

«Юра никогда не учился и писать не мог»: Разин и Шатунов перебросились колкостями в Сети
Юра Шатунов посвятил стихотворение бывшему продюсеру. Фото: Tatiana Morozova/Russian Look

В Instagram разразилась война между бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрой Шатуновым и продюсером коллектива Андреем Разины. На странице у певца появилось стихотворение, подписанное им и адресованное, похоже, экс-продюсеру.

Лирический герой произведения говорит адресату, что тот зря старается казаться ему другом, ведь на самом деле они долго воюют и судятся. Первый обвиняет второго в пустых угрозах и злых намерениях.

«Кичишься кумовством, вот только нет здесь правды. Ты — Криворотов, значит, рот твой криво говорит», — гласят строчки стихотворения.

«Юрий такое не напишет. Гореть в аду авторам этих пасквилей», — запротестовал в комментариях оскорбленный Разин.

Хотя при чем здесь он? Оказывается, Криворотова — это фамилия его матери. Продюсер выложил в социальную сеть скан своего свидетельства о рождении и заявил, что не простит такого низкого отношения к своей родительнице.

«Я горжусь, что моя мама носила такую фамилию. А ты за такое низкое отношение к усопшему человеку будешь гореть в аду, — написал Разин, обращаясь не к певцу, а к женщине, что ведет его страницу в Instagram. — Я знаю, что Юра Шатунов никогда в жизни такого не напишет, потому что он в принципе никогда не учился и писать не мог».

Напомним, 28 декабря в программе «Привет, Андрей!» бывший вокалист «Ласкового мая» заявил, что Разин использует его фонограммы на нынешних концертах. Также он отметил, что у бывшего продюсера нет законных оснований запрещать ему исполнять старые хиты группы. В ответ Разин пригрозил судом, но не самому Шатунову, а тем, «кто на него влияет». Хотя, если верить стихотворению, Юра с этими людьми заодно.

 

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«Ласковый май»Андрей РазиноскорбленияЮра Шатунов
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«Юра никогда не учился и писать не мог»: Разин и Шатунов перебросились колкостями в Сети
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