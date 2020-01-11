«Прикрываются Рамзаном Кадыровым»: Погребняк пожаловалась на травлю в соцсетях

История с таксистом, судя по всему, попортит немало нервов модели и жене футболиста.

Модель Мария Погребняк в соцсетях пожаловалась на травлю, которую ей устроили подписчики. По этическим соображениям ее пост мы опубликовать не сможем, так как он содержит нецензурную лексику.

Сама супруга футболиста привела самые «яркие» послания, которые за последнее время поступили в ее адрес. «Дело дойдет до Рамзана Кадырова», «Все мусульмане против тебя», «Ты нас плохо знаешь», «Как Малахов будешь просить прощения».

«Поступают прямые угрозы нашей семье. Прикрываются Рамзаном Ахматовичем Кадыровым!» — заявила Мария Погребняк, нервы которой, судя по сообщениям, на пределе.

Напомним, что несколько дней назад Мария Погребняк рассказал об инциденте, произошедшем с таксистом. По ее версии, водитель не пожелал довозить ее до места. Когда она вступила с ним в спор, то он просто выбросил все ее вещи из автомобиля, а ее вытолкнул из машины. Позже водитель был уволен. Сама Погребняк заявила, что помирилась с мужчиной. При этом она отметила, что собирается бороться с самой системой, когда таксисты ведут себя вызывающе.