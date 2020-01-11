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«Прикрываются Рамзаном Кадыровым»: Погребняк пожаловалась на травлю в соцсетях

История с таксистом, судя по всему, попортит немало нервов модели и жене футболиста.

«Прикрываются Рамзаном Кадыровым»: Погребняк пожаловалась на травлю в соцсетях
Мария Погребняк пожаловалась на травлю/http://globallookpress.com/

Модель Мария Погребняк в соцсетях пожаловалась на травлю, которую ей устроили подписчики. По этическим соображениям ее пост мы опубликовать не сможем, так как он содержит нецензурную лексику.

Мария Погребняк. Фото
Погребняк затравили в соцсетях/http://globallookpress.com/

Сама супруга футболиста привела самые «яркие» послания, которые за последнее время поступили в ее адрес. «Дело дойдет до Рамзана Кадырова», «Все мусульмане против тебя», «Ты нас плохо знаешь», «Как Малахов будешь просить прощения».

«Поступают прямые угрозы нашей семье. Прикрываются Рамзаном Ахматовичем Кадыровым!» — заявила Мария Погребняк, нервы которой, судя по сообщениям, на пределе.

Напомним, что несколько дней назад Мария Погребняк рассказал об инциденте, произошедшем с таксистом. По ее версии, водитель не пожелал довозить ее до места. Когда она вступила с ним в спор, то он просто выбросил все ее вещи из автомобиля, а ее вытолкнул из машины. Позже водитель был уволен. Сама Погребняк заявила, что помирилась с мужчиной. При этом она отметила, что собирается бороться с самой системой, когда таксисты ведут себя вызывающе.

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Мария ПогребнякНовости googleПавел ПогребнякРамзан Кадыров
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«Прикрываются Рамзаном Кадыровым»: Погребняк пожаловалась на травлю в соцсетях
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