Вытолкавший Марию Погребняк из машины таксист лишился работы

В пресс-службе извозчика рассказали, что мужчина не сможет больше работать с клиентами.

Высадивший супругу футболиста Павла Погребняка, Марию, таксист лишился работы. Напомним, 8 января 30-летняя блогер и модель рассказала, что ехала на встречу с победителями ее марафона в ресторан.

Изначально ничего не предвещало беды, однако в какой-то момент таксист привез ее не к тому дому и наотрез отказывался продолжать путь. Конфликт завершился не в пользу многодетной матери — извозчик после долгой перепалки просто выгнал оппонентку из салона, бросил на асфальт ее сумки и пакеты, а затем уехал.

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В пресс-службе такси журналистам «Подъема» рассказали, что нарушивший правила водитель работать у них больше не сможет, поскольку ему заблокировали доступ к приложению. Марии в представительстве компании принесли извинения и вернули деньги.

«Водитель вел себя недопустимым образом, тем самым грубо нарушив все мыслимые правила. Мы возмущены его поведением и заблокировали ему доступ к заказам нашего сервиса, а также вернули девушке деньги за испорченную поездку», — резюмировали там.