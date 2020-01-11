Разин обвинил Губина в странном поведении и отказался брать в свой коллектив

При этом он отметил, что как продюсер относится к исполнителю хорошо.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram заявил, что не собирается приглашать «мальчика-бродягу» Андрея Губина для работы в своем коллективе. Судя по всему, он имел в виду «Дискотеку Союз», создателем и правообладателем которой он является.

«Считаю его заболевание, выражающееся в странном поведении, очень серьёзным. Оно может отрицательно сказаться на психологическом климате участников проекта. Поэтому, как продюсер, воздержусь от этого исполнителя, хотя отношусь к нему хорошо», — заявил Андрей Разин.

Отметим, что музыканты, которые составляют костяк «Дискотеки Союз», успешно гастролируют по всей стране. Их концерты проходят, как правило, с аншлагами.

Что касается Андрея Губина, то недавно прошла информация о его возвращении на сцену. Утверждалось, что у певца огромное количество музыкального материала, которое он хотел бы реализовать и показать своим фанатам. В то же время позже появился комментарий самого Губина. Тот сказал, что о его возвращении на сцену речи не идет.