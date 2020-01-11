НОВОСТИ

Разин обвинил Губина в странном поведении и отказался брать в свой коллектив

При этом он отметил, что как продюсер относится к исполнителю хорошо.

Разин обвинил Губина в странном поведении и отказался брать в свой коллектив
Разин отказался взять к себе на работу Губина/http://globallookpress.com/

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram заявил, что не собирается приглашать «мальчика-бродягу» Андрея Губина для работы в своем коллективе. Судя по всему, он имел в виду «Дискотеку Союз», создателем и правообладателем которой он является.

«Считаю его заболевание, выражающееся в странном поведении, очень серьёзным. Оно может отрицательно сказаться на психологическом климате участников проекта. Поэтому, как продюсер, воздержусь от этого исполнителя, хотя отношусь к нему хорошо», — заявил Андрей Разин.

Отметим, что музыканты, которые составляют костяк «Дискотеки Союз», успешно гастролируют по всей стране. Их концерты проходят, как правило, с аншлагами.

Что касается Андрея Губина, то недавно прошла информация о его возвращении на сцену. Утверждалось, что у певца огромное количество музыкального материала, которое он хотел бы реализовать и показать своим фанатам. В то же время позже появился комментарий самого Губина. Тот сказал, что о его возвращении на сцену речи не идет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей ГубинАндрей РазинНовости google
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Разин обвинил Губина в странном поведении и отказался брать в свой коллектив
Интересно?
Поделись с друзьями: