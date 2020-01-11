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Молодая возлюбленная Данко выставила на продажу особняк и катер музыканта

Как отметила Мария Силуянова, необходимость в доме и транспортном средстве у семьи отпала.

Молодая возлюбленная Данко выставила на продажу особняк и катер музыканта
Данко уехал жить в Ялту/http://globallookpress.com/

Возлюбленная певца Данко 31-летняя Мария Силуянова выставила на продажу особняк звезды за 11 миллионов рублей и катер, на котором ранее рассекал по водной глади исполнитель. Его стоимость она оценила в три миллиона рублей.

Как выяснилось, причина вовсе не в том, что 50-летний певец расстался со своей новой молодой пассией и делит имущество. Просто всей семьей они переехали в Крым в Ялту. Особняк им теперь в Подмосковье просто не нужен. Да и на катере нельзя ездить по морю. Он предназначен для катания в пресной воде. Как отметила Силуянова, и дом, и катер в идеальном состоянии, так что новые хозяева не пожалеют, если все это приобретут.

При этом вместе с Данко девушка готовит некий совместный проект. Как раз под эти цели им срочно и понадобились деньги. Правда, пока Мария всех секретов не раскрывает, сообщает «СтарХит».

Напомним, что ради молодой возлюбленной Данко ушел от предыдущей супруги Натальи. С новой пассией они пока свадьбу играть не планируют. Как говорил музыкант, они еще не очень хорошо знают друг друга.

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Тэги:

ДанкоКрымМария СилуяноваНовости googleЯлта
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Молодая возлюбленная Данко выставила на продажу особняк и катер музыканта
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