Молодая возлюбленная Данко выставила на продажу особняк и катер музыканта

Возлюбленная певца Данко 31-летняя Мария Силуянова выставила на продажу особняк звезды за 11 миллионов рублей и катер, на котором ранее рассекал по водной глади исполнитель. Его стоимость она оценила в три миллиона рублей.

Как выяснилось, причина вовсе не в том, что 50-летний певец расстался со своей новой молодой пассией и делит имущество. Просто всей семьей они переехали в Крым в Ялту. Особняк им теперь в Подмосковье просто не нужен. Да и на катере нельзя ездить по морю. Он предназначен для катания в пресной воде. Как отметила Силуянова, и дом, и катер в идеальном состоянии, так что новые хозяева не пожалеют, если все это приобретут.

При этом вместе с Данко девушка готовит некий совместный проект. Как раз под эти цели им срочно и понадобились деньги. Правда, пока Мария всех секретов не раскрывает, сообщает «СтарХит».

Напомним, что ради молодой возлюбленной Данко ушел от предыдущей супруги Натальи. С новой пассией они пока свадьбу играть не планируют. Как говорил музыкант, они еще не очень хорошо знают друг друга.