Данко – о романе с Даной Борисовой: «Я для всех мужчина мечты»

Не так давно в интервью нашему порталу певец Данко (Александр Фадеев) признался: жить вместе с Лолитой Милявской было очень сложно – уж больно непростой характер у певицы. А как сложился роман певца с другой известной дамой?

Надо сказать, Александр Фадеев известен и другими романами с известными женщинами, причем нередко его избранницы оказывались значительно старше его.

Например, ему еще не было 20 лет, когда на него обратила внимание 30-летняя актриса Вера Сотникова. Они прожили вместе 2 года.

Потом в его жизни была Алиса, единственная дочь Геннадия Хазанова. Был официальный брак и брак гражданский… И снова – отношения со знаменитостями, среди которых оказалась однажды известная ведущая Дана Борисова.

«С Даной – прошла любовь»

Мы поинтересовались: а как Данко жилось с этой девушкой? Так же трудно, как с властной и авторитарной Лолитой, или все было иначе?

«С Даной – нормально, — ответил артист. – Почему расстались? Прошла любовь, завяли помидоры… Никакой трагедии, никаких разбитых сердец».

Корреспондент Teleprogramma.pro спросила – как смогли привлечь Данко две такие совершенно разные по типажу и темпераменту девушки, как Лолита и Дана?

«Ну а кто сказал, что нужно все время выбирать одинаковых? В этом-то и прикол, что все разные», — сказал певец.

Не так давно Дана в одном из интервью призналась: Данко был для нее мужчиной мечты. «Я для всех мужчина мечты», — услышав об этом, усмехнулся Александр Фадеев.

После расставания Данко и Борисова, по словам артиста, сумели сохранить теплые отношения: «Конечно, мы с ней дружим, все нормально».

Данко, Дана и их роман

Напомним, Дана Борисова встречалась с Александром в то время, когда его невеста – модель Наталья Устименко — ждала ребенка. Их отношения закончились через несколько месяцев достаточно мирно, — певец стал счастливым отцом и вернулся к Наталье.

Спустя годы Дана и Данко попытались возобновить былые отношения, но, судя по всему, ничего из этого не вышло. Летом 2018 года Дана пришла на программу Дмитрия Шепелева «На самом деле», чтобы обвинить бывшего бойфренда в избиениях.

Она призналась, что почувствовала себя униженной и «оплеванной», когда певец оставил ее много лет назад. И вот – новое унижение: как рассказала телеведущая, Данко ударил ее, когда она хотела выяснить с ним отношения.

Версия Данко, который тоже появился в студии, звучала иначе: он никогда не поднимал на Дану руки, зато она постоянно преследовала его, пытаясь вернуть, «доставала» эсэмэсками и звонками.

Проверка на детекторе лжи подтвердила: Борисова обманула, Данко ее не бил, а синяк на лице – результат искусного грима.

Как вам кажется – действительно ли Дана Борисова настолько сильно любит или любила Александра Фадеева, или все это – способ заставить заговорить о себе?