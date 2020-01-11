Екатерина Андреева в купальнике похвасталась роскошной фигурой на фоне Альп

Известной телеведущей уже 58 лет, но возраст над ней неподвластен.

Телеведущая программы «Время» Екатерина Андреева в Instagram разместила смелый снимок с курорта в Швейцарии. Именно в этой европейской стране она была на новогодних каникулах.

Как известно, Андреева обожает путешествовать. В Швейцарии она каждый день посещала спа-центр, где для нее предлагали огромный спектр оздоровительных процедур. На фотографии Екатерина Андреева позирует в купальнике на фоне заснеженных Альп и минеральных источников.

больше по теме Екатерина Андреева ответила на сплетни о разводе с мужем По словам телеведущей, она старается по возможности не реагировать на такие ситуации.

Как отметила телеведущая, порой она прямо с головой погружается в минеральную воду. Таким образом, как она считает, у нее наступает обновление всего организма. При этом звезда призналась, что просто обожает смотреть на горы. Она отметила, что горы умеют хранить тайны.

В комментариях поклонники сказали, что звезда прекрасно выглядит. Никто не верит, что ведущей программы «Время» уже 58 лет. Глядя на моложавую звезду, многие попросили Андрееву открыть наконец секрет вечной юности.