Екатерина Андреева однажды чудом не опоздала на прямой эфир

По словам телеведущей, в студию она влетела буквально за три минуты до начала программы.

Ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева в студии программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала, как всего один раз за 20 лет едва не опоздала на программу. Как заметила телезвезда, это для нее сродни фильму ужасов. Опоздать на главную новостную программу страны нельзя ни на секунду.

«Один раз я ехала на эфир и вдруг на дороге сломалась фура. Причем объехать ее не было никакой возможности. Я начала звонить в студию. Прибежали продюсеры. В итоге в студию я бежала. Успела за три минуты. Машину уже потом позже отгоняли», — заявила Екатерина Андреева.

Также ведущая отметила, что на работу приезжает примерно в десять часов утра. В течение дня у нее три выпуска новостей. «Все время что-то меняется. Запланировано что-то одно, а потом все изменилось, поэтому надо быть начеку», — заявила телеведущая.

Как сказала звезда, она каждый будний день занимается спортом. «Я езжу в спортклуб и работаю с тренером. Занимаюсь боксом. Порой по два раза в день — утром и вечером. А вот в выходные могу и полениться», — заметила она.

Программу «Время» Екатерина Андреева ведет с 1997 года. Она лауреат «ТЭФИ» в номинации «Ведущий информационной программы». Андреева замужем за бизнесменом из Черногории Душаном Перовичем. Вместе они уже больше двадцати лет.