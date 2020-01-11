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«Он же любит талантливых»: Успенская собралась замуж за Киркорова

При этом исполнительница официально замужем за Александром Плаксиным.

«Он же любит талантливых»: Успенская собралась замуж за Киркорова
Успенская хочет выйти замуж за Киркорова/http://globallookpress.com/

Певица Любовь Успенская заявила, что хочет выйти замуж за поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. В прошлом году между звездами пробежала черная кошка. Исполнительница открыла в столице караоке-клуб. Бывший супруг Аллы Пугачевой посчитал, что таким образом «королева русского шансона» хочет составить ему конкуренцию. У него тоже есть подобное заведение. Звезды какое-то время не общались.

Впрочем, недавно они помирились. Причем первый шаг к примирению сделал именно музыкант. Он подарил Успенской шикарное платье. При этом к подарку была небольшая приписочка: «Для меня честь сделать подарок такой легендарной певице».

Как отметила Успенская, платье очень красивое. Оно бежевого цвета, все в дорогих камнях. Все недопонимания между исполнителями, как заверила певица, остались в прошлом.

«Мы друзья, может, еще даже и поженимся. А чего тушеваться? Он же любит талантливых. Так что я не против», — заявила «королева русского шансона», которая официально замужем за Александром Плаксиным. Впрочем, мужчина последние годы проживает в США и с женой практически не видится, сообщает «Собеседник».

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«Он же любит талантливых»: Успенская собралась замуж за Киркорова
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