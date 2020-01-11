Боярский получит новые штрафы за неправильную парковку на Невском проспекте

Упрямый «мушкетер» продолжает оставлять машину в центре Санкт-Петербурга – там, где этого делать нельзя.

Актер Михаил Боярский получит новые штрафы от ГИБДД за свои неправильные парковки в центре Санкт-Петербурга. Напомним, что «главный мушкетер страны» известен своей слабостью бросать машину прямо на Невском проспекте в месте, где останавливаться запрещено.

Отметим, что прошлой осенью Михаил Боярский оставил свой шикарный автомобиль «Мерседес» в неположенном месте на Невском проспекте. Тогда ГИБДД оштрафовала его на восемь тысяч рублей.

Последние два нарушения, которые совершил Боярский, датированы 29 декабря 2019 года и 2 января 2020 года. Судя по всему, Михаилу Боярскому плевать на штрафы и он готов их оплачивать, но парковаться там, где ему комфортнее, сообщает портал 78.ru.

Напомним, что совсем недавно «главный мушкетер страны» отмечал семидесятилетний юбилей. Актер говорил, что сейчас для него на первом месте забота о внуках. Именно им он уделяет все свое свободное время.