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Боярский пал на колени перед Тереховой

26 декабря музыкант отметил свое 70-летие. В честь праздника многие звезды рассказали забавные истории с участием народного артистка.

Боярский пал на колени перед Тереховой
Михаил Боярский. Фото: Global Look Press

В стороне не остался и сын режиссера Маргариты Тереховой — Александр. Мужчина поведал, что певец Михаил Боярский вставал на колено перед его матерью в Доме Кино.

Этой же чести удостоилась и дочь актрисы Анна. Будучи маленькой, девочка часто присутствовала на съемках. Однажды она заболела. Тогда Михаил Сергеевич пришел к ней с букетом цветов, встал перед ней на одно колено и сказал: «Сударыня, желаю вам скорейшего выздоровления».

«Когда снимали фильм, вы тоже перед одной актрисой встали на колено. Поберегите ваше колено!» — с юмором обратился сын Тереховой к Боярскому.

Сын Маргариты Борисовны признался, что всегда восхищался музыкантом. А его мать и сестра до сих пор с улыбкой вспоминают галантные жесты народного артиста. Аня даже ставила Михаила Сергеевича в пример всем своим ухажерам.

«Галантность старой школы Ане запала на всю жизнь. Последующее ухажеры были не рады, что приходилось соответствовать высоким стандартам», — отметил Александр.

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Боярский пал на колени перед Тереховой
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