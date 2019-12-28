Боярский пал на колени перед Тереховой

В стороне не остался и сын режиссера Маргариты Тереховой — Александр. Мужчина поведал, что певец Михаил Боярский вставал на колено перед его матерью в Доме Кино.

Этой же чести удостоилась и дочь актрисы Анна. Будучи маленькой, девочка часто присутствовала на съемках. Однажды она заболела. Тогда Михаил Сергеевич пришел к ней с букетом цветов, встал перед ней на одно колено и сказал: «Сударыня, желаю вам скорейшего выздоровления».

«Когда снимали фильм, вы тоже перед одной актрисой встали на колено. Поберегите ваше колено!» — с юмором обратился сын Тереховой к Боярскому.

Сын Маргариты Борисовны признался, что всегда восхищался музыкантом. А его мать и сестра до сих пор с улыбкой вспоминают галантные жесты народного артиста. Аня даже ставила Михаила Сергеевича в пример всем своим ухажерам.