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Супруг Лолиты до певицы состоял в браке с дамой, которая годится ему в матери

Адвокат Жорин рассказал об интересных фактах из жизни тренера по игре в сквош.

Супруг Лолиты до певицы состоял в браке с дамой, которая годится ему в матери
У мужа Лолиты уже был фиктивный брак/http://globallookpress.com/

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что пятый муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов, до исполнительницы состоял в браке с женщиной, которая старше его на 21 год. Известно, что его предыдущая супруга 1954 года рождения, сам Иванов, напомним, родился в 1975 году.

Брак с этой женщиной был зарегистрирован во Дворе бракосочетаний № 1 Москвы 29 мая 2009 года. Расторгнут союз был уже в январе 2010 года. То есть женат Иванов был на пожилой даме меньше года. Как отметил Жорин, Иванов получил за это время российское гражданство, а потом резко развёлся.

Сергей Жорин добавил, что это был типичный фиктивный брак. Точно такой же, как с Лолитой. Именно на этом сейчас настаивает исполнительница со своим звездным адвокатом. Иванов с этим не согласен.

Жорин также отметил, что Дмитрий Иванов никогда не рассказывал Лолите о том, что был женат на «старушке». Интересный факт из биографии тренера всплыл, как сказал юрист, уже в процессе нынешнего развода, сообщает «Комсомольская правда».

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Супруг Лолиты до певицы состоял в браке с дамой, которая годится ему в матери
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