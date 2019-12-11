ЗВЕЗДЫ

Адвокат Жорин не исключает, что Лужков мог прятать нажитое в оффшорах

По данным СМИ, политик оставил всего лишь одну квартиру в центре Москвы, которая оценивается в 600 миллионов рублей.

Адвокат Жорин не исключает, что Лужков мог прятать нажитое в оффшорах
Юрий Лужков. фото: globallookpress.com

10 декабря скоропостижно ушел из жизни Юрий Лужков. Как стало известно, он не перенес осложнения после операции в Мюнхене. Тело 83-летнего бывшего градоначальника столицы должны доставить в Россию в ближайшее время. Похоронят его на Новодевичьем кладбище. Тем временем в обществе обсуждают наследство, которое осталось его детям.

Казалось, что такой влиятельный человек должен владеть десятками квартир и иметь счета в банке, но оказалось, что за ним числится лишь одна квартира. Она расположена на 3-й Тверской-Ямской улице в элитном доме, а площадь составляет 450 квадратных метров, поэтому эксперты оценивают ее минимум в 600 миллионов рублей. Адвокат Сергей Жорин рассказал, кому достанется наследство Лужкова.

«Все, что было непосредственно на нем, при условии отсутствии завещания, будет распределяться между наследниками первой очереди, которыми в данном случае являются дети и супруга. Если не было завещания, то все делится между ними в равных долях», — объяснил юрист.

Напомним, что первая жена политика Марина скончалась, но у нее остались дети от Юрия Михайловича — Михаил и Александра. Также с Еленой Батуриной он воспитал дочерей Елену и Ольгу. Адвокат не стал исключать, что бывший мэр Москвы мог спрятать нажитое в оффшорных компаниях.

лужков и батурина
Юрий Лужков и Елена Батурина. фото: globallookpress.com/

«В теории какая-то часть имущества может быть «утеряна», если она не была оформлена на него, если он чем-то владел через оффшоры или фонды. Здесь могут возникнуть сложности», — пояснил Жорин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.

Отметим, что состояние Елены Батуриной оценивается в 1,2 миллиарда долларов, поэтому не исключено, что она откажется от наследства мужа в пользу детей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

борьба за наследствоУмер Юрий ЛужковЮрий Лужков
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Адвокат Жорин не исключает, что Лужков мог прятать нажитое в оффшорах
Интересно?
Поделись с друзьями: