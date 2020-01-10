«Я потерял бухого Анжея Сапковского в лесу»: необычная история о создателе «Ведьмака»

Недавно в Twitter появился новый тред с предложением рассказать реальную историю, которая при этом для посторонних слушателей звучала бы как полный бред и выдумка.

Одним из участников стал создатель сайта «Лурк», Дмитрий Хомак, который удивил своих подписчиков историей о писателе Анджее Сапковском, создателе знаменитой серии книг о «Ведьмаке».

«Однажды я потерял бухого Анжея Сапковского в лесу», — написал в своем Twitter Дмитрий.

По словам Дмитрия, писатель умудрился заблудиться в лесах Подмосковья, немного перебрав с алкоголем. Как пишет сам Хомак, все происходило в 2000 году, на конвенте «Роскон-2000».

Его вместе с товарищем оставили присматривать за известным писателем, но Анджею няньки были не нужны. В итоге Сапковский внезапно решил изучить лес поблизости, куда он и побежал, прямо сквозь сугробы. А на дворе было уже довольно темно.

Как описал свои ощущения Хомак, он уже представил, как они теряют писателя навсегда, но к счастью, Сапковский набегавшись вернулся к своим сопровождающим, уставший, но довольный собой. По словам Дмитрия, писатель просто не хотел присутствовать на довольно скучном официальном мероприятии.