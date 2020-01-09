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«У нас никакого развода не будет никогда!»: Фадеев отреагировал на слухи о расставании с женой

Музыкант заявил, что не надо верить СМИ и артистам, которые об этом говорят.

«У нас никакого развода не будет никогда!»: Фадеев отреагировал на слухи о расставании с женой
Фадеев не собирается разводиться с женой/http://globallookpress.com/

Продюсер Максим Фадеев в Instagram отреагировал на слухи, что он якобы собрался разводиться со своей супругой Натальей. Как известно, вместе они уже более двадцати лет. В 1997 году бывший гример певицы Линды подарила Максиму Фадееву наследника – сына Савву.

Наталья Фадеева. Фото
Фадеев отреагировал на слухи о разводе с женой/https://www.instagram.com/fadeevmaxim/

Фадеев разместил архивный снимок. На фотографии его супруга в 1996 году. «Так я люблю Макса!» — гласит подпись. «Москва, 1996 год, 9 января! Наташа подписала фото из Polaroid. А я тебя, Натуля!» — заметил музыкант.

В комментариях пользователи стали интересоваться, не собрался ли музыкант разводиться с женой. Фадеев не оставил эти грязные слухи без внимания. «Развод? Вы смеётесь? Это разные грязноротые СМИ и артисты про это болтали! Это у них в головах «развод мозга». У нас никакого развода не будет никогда! Не верьте СМИ и артистам! Они всегда лгут!» — заявил Максим Фадеев.

Ранее певица Елена Темникова в одном из интервью утверждала, что у Фадеева был роман с Ольгой Серябкиной. Якобы она заставала их в номерах отелей, отчего неловко становилось всем.

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«У нас никакого развода не будет никогда!»: Фадеев отреагировал на слухи о расставании с женой
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