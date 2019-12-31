«Будьте счастливы»: Максим Фадеев записал новогоднее видеообращение

Продюсер будет встречать 2020 год в теплой стране, а вовсе не в России.

Максим Фадеев через видеопослание решил поздравить всех своих поклонников и подписчиков с наступающим Новым годом. Продюсер надел необычную красную шапку и с самого начала начал оправдываться за свой вид, но, по его словам, хоть вид и не фонтан, но более новогодней одежды он не нашел. Фадеев начинает поздравлять всех с Новым годом, но в итоге не выдерживает и снимает нелепый головной убор, начиная все сначала.

«Я хотел поздравить всех с Новым годом. Я хотел пожелать счастья и удачи каждому, в каждом доме и в каждой семье. Будьте счастливы. Дай бог, чтобы у вас получилось все, что вы хотите, то, что вы желаете и то, что вы наверняка пожелали тайно, про себя. Пусть это сбудется», — пожелал всем жителям мира Максим Фадеев.

Также продюсер с сожалением заметил, что он сейчас находится не в стране, а в теплых краях, так как решил позволить себе небольшой отдых. Фадеев отметил, что он находится в одном часовом поясе с Иркутском, так что встречать бой курантов Максим будет именно с этим городом.