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Стало известно, почему Пугачева не расстается с черной повязкой на голове

Как отмечала Примадонна, она уже не может без этого «элемента гардероба».

Стало известно, почему Пугачева не расстается с черной повязкой на голове
Пугачева носит черную повязку на голове/http://globallookpress.com/

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева уже давно не расстается с черной повязкой на голове. Ее могли увидеть все зрители «Того самого концерта», который был показан на Первом канале в первый день Нового года.

Ширина повязки — примерно четыре сантиметра. Во время репетиции кремлевского концерта, который состоялся в апреле прошлого года и был посвящен ее семидесятилетию, Примадонна заявила: «Я не могу без нее, она всегда со мной». При этом вдаваться в подробности, зачем она носит повязку, звезда не стала.

По одной из версий — это защита от так называемого третьего глаза. Известно, что во время выступления артист на энергетическом уровне общается со зрителями. Взгляды и помыслы некоторых могут быть не всегда добрыми. Проще говоря, Примадонна боится сглаза.

Еще одна известная личность, которая носит подобный аксессуар, — супруга режиссера Никиты Михалкова, Татьяна. Она не раз подчеркивала, что бант на голове защищает ее от дурных людских взглядов, сообщает портал Dni.ru.

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Стало известно, почему Пугачева не расстается с черной повязкой на голове
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