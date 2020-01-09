Стало известно, почему Пугачева не расстается с черной повязкой на голове

Как отмечала Примадонна, она уже не может без этого «элемента гардероба».

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева уже давно не расстается с черной повязкой на голове. Ее могли увидеть все зрители «Того самого концерта», который был показан на Первом канале в первый день Нового года.

Ширина повязки — примерно четыре сантиметра. Во время репетиции кремлевского концерта, который состоялся в апреле прошлого года и был посвящен ее семидесятилетию, Примадонна заявила: «Я не могу без нее, она всегда со мной». При этом вдаваться в подробности, зачем она носит повязку, звезда не стала.

По одной из версий — это защита от так называемого третьего глаза. Известно, что во время выступления артист на энергетическом уровне общается со зрителями. Взгляды и помыслы некоторых могут быть не всегда добрыми. Проще говоря, Примадонна боится сглаза.

Еще одна известная личность, которая носит подобный аксессуар, — супруга режиссера Никиты Михалкова, Татьяна. Она не раз подчеркивала, что бант на голове защищает ее от дурных людских взглядов, сообщает портал Dni.ru.