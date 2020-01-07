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«Зажги свечу и помолись»: Пугачева поздравила россиян с Рождеством

Примадонна не забыла об одном из главных праздников в году.

«Зажги свечу и помолись»: Пугачева поздравила россиян с Рождеством
Пугачева поздравила страну с Рождеством/http://globallookpress.com/

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева в Instagram поздравила россиян с Рождеством. «Зажги свечу и помолись. С наступающим Рождеством!» — написала главная звезда российской сцены.

Отметим, что праздник певица встретила в замке своего супруга, телеведущего Максима Галкина, в деревне Грязь в Подмосковье. Чуть ранее юморист выкладывал ролик со своими детьми – шестилетними Лизой и Гарри Галкиными. На кадрах Лиза Галкина переквалифицировалась в телеведущую. Она, в частности, заявила, что Алла и Максим «хорошая парочка», чем вызвала восторг многих поклонников звездной пары. На видеозаписи можно было услышать и смех Аллы Пугачёвой.

Добавим, что Примадонна, по признанию ее мужа, очень заботливая мать. Сейчас все свободное время она уделяет своим детям.

Между тем в прошлом году у Аллы Пугачевой было два концерта. Один состоялся в Кремлевском дворце и был посвящен ее семидесятилетию. Второй раз она выступила в столице Белоруссии Минске в ноябре. Как сказала исполнительница, теперь на сцене ранее восьмидесяти лет ее вряд ли можно будет увидеть.

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«Зажги свечу и помолись»: Пугачева поздравила россиян с Рождеством
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