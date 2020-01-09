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«Это ведьма трудобудня»: Ургант показал «официальное лицо окончания каникул»

В качестве символа первого рабочего дня телеведущий выбрал Филиппа Киркорова.

«Это ведьма трудобудня»: Ургант показал «официальное лицо окончания каникул»
Иван Ургант. Фото Global look press.

Четверг, 9 января — первый рабочий день в России после продолжительных новогодних каникул. И однозначно он будет непростым для многих граждан. С этой темы начал свое вечернее шоу на первом канале Иван Ургант.

Ведущий даже показал «официальное лицо окончания каникул». Им оказался Филипп Киркоров в забавной шапке в виде паука, запутавшегося в собственной паутине. Выражение лица у символа первого рабочего дня — соответствующее, печальное.

Кадр из «Вечернего Урганта». Фото
Кадр из «Вечернего Урганта»

«Это ведьма трудобудня», — заявил телеведущий.

Напомним, ранее мы писали о другой шутке Ивана. Он обратился к беременной Софье Эрнст с вопросом, знает ли она о своем «интересном положении», немало смутив актрису.

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"Вечерний Ургант"Иван УргантПрограмма "Вечерний Ургант"Программа «Вечерний Ургант»УргантФилипп Киркоров
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«Это ведьма трудобудня»: Ургант показал «официальное лицо окончания каникул»
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