«Это ведьма трудобудня»: Ургант показал «официальное лицо окончания каникул»

Четверг, 9 января — первый рабочий день в России после продолжительных новогодних каникул. И однозначно он будет непростым для многих граждан. С этой темы начал свое вечернее шоу на первом канале Иван Ургант.

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Ведущий даже показал «официальное лицо окончания каникул». Им оказался Филипп Киркоров в забавной шапке в виде паука, запутавшегося в собственной паутине. Выражение лица у символа первого рабочего дня — соответствующее, печальное.

«Это ведьма трудобудня», — заявил телеведущий.

Напомним, ранее мы писали о другой шутке Ивана. Он обратился к беременной Софье Эрнст с вопросом, знает ли она о своем «интересном положении», немало смутив актрису.