Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности

Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин. Актриса предстала перед зрителями беременной, с большим животом, придерживая его руками. Это не ускользнуло от глаз ведущего.

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Поглядывая на раздобревшие формы супруги Константина Эрнста, Иван заявил: «Я прошу прощения, небольшой вопрос. Мы не упоминали, что вы в положении. Вы как хотите, чтобы это было видно или обрезать?». «О чем это вы говорите?» — удивилась Софья. «Просто не показываем, да?» — спросил Иван. И тут же задал уточняющий вопрос: «Или вы не знаете, что вы в положении?»

Софья Эрнст смущенно засмеялась. Напомним, Константин и его супруга долгое время скрывали, что ожидают третьего совместного ребенка. (У гендиректора Первого канала еще есть взрослая дочь от гражданского брака с Анной Силюнас и две дочери от Софьи). Впервые, не пряча своего положения, актриса появилась на премьере фильма «Союз спасения». Звезда исполнила в картине одну из главных ролей.