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«У меня ничего не получалось»: Сукачева спас от верной смерти Охлобыстин

По словам музыканта, в его жизни был непростой период.

«У меня ничего не получалось»: Сукачева спас от верной смерти Охлобыстин
Сукачев вспомнил, как его спас Охлобыстин/http://globallookpress.com/

Музыкант Гарик Сукачев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что однажды хотел покончить жизнь самоубийством. Спас его от необдуманного поступка, как он заметил, его друг, актер Иван Охлобыстин.

«Дело в том, что Ваня был занят сильно своими проектами. А я писал почеркушки для своего фильма «Праздник». У меня ничего не получалось. Я не мог найти Ваню, чтобы он мне помог. Звонил ему, искал. Потом все-таки дозвонился. Сказал ему: «Если не поможешь со сценарием, то я покончу с собой», — заявил Гарик Сукачев.

Как сказал певец, актер сразу к нему примчался, но нашел его уже на втором этаже. Еще бы несколько минут и случилась трагедия.

«Он таким спортивным рывком подлетел ко мне и сказал: «Ты что, дурак? Я тебе напишу этот сценарий», — вспомнил Гарик Сукачев.

Как отметил сам Иван Охлобыстин, его друг-музыкант очень непростой человек. «Он — дракон внутри. Это только кажется, что он уютный и маленький. Он разрушающая и созидающая сила. Он очень хорошо относится к кино. Гарик — один из лучших режиссеров современности. Это вообще получился фильм, который в будущем оказался очень недооцененным», — сказал Иван Охлобыстин.

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Тэги:

Борис КорчевниковГарик СукачевИван ОхлобыстинПрограмма "Судьба человека"фильм "Праздник"
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«У меня ничего не получалось»: Сукачева спас от верной смерти Охлобыстин
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