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Преемник Волчек рассказал, что связывало его с Галиной Борисовной

Виктор Рыжаков 9 января официально вступает в должность худрука «Современника».

Преемник Волчек рассказал, что связывало его с Галиной Борисовной
Галина Волчек. Фото Global look press.

9 января коллективу театра «Современник» представят преемника Галины Волчек. Им стал режиссер Виктор Рыжаков, руководитель Центра имени Мейерхольда. О том, что он заменит на посту Галину Борисовну стало известно на следующий день после ее похорон. Это скоропалительное решение разогрело многочисленные слухи об их отношениях.

Между тем, режиссер заверил, что ничего особенного за этим решением не стоит.

«Все произошло трагически быстро. Для меня это почти такая же неожиданность, как и для всех», — сказал в интервью МК Рыжаков.

Виктор признается, что чувствовал снисходительное отношение к нему Волчек, но не понимал, почему она к нему благоволит. «Наша связь — это время, конкретные люди и события. Встречи и разговоры о театре, мечты и фантазии о будущем спектакле. Сама идея театра, родившегося из студии», — рассказал он.

По словам режиссера, Галина Борисовна несколько лет назад предложила ему поставить в «Современнике» спектакль «Хрестоматия», созданный в сотрудничестве с драматургом Михаилом Дурненковым. Он не отказался, но и торопиться не стал. В итоге – опоздал, Волчек не стало.

Конечно, он сожалеет об упущенном времени, но признает, что в театре для него осталось много других родных людей, с которыми он может реализовать свои творческие проекты. Правда, пока у режиссера особой стратегии по работе с труппой нет. Как говорит Рыжаков, для начала нужно «вдуматься» и «всмотреться», а потом уже принимать решения.

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"Современник"Виктор РыжаковВолчекГалина Волчек
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Преемник Волчек рассказал, что связывало его с Галиной Борисовной
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