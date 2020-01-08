Татьяна Тарасова поделилась снимком дорогого подарка, полученного от Волчек

Прославленный российский тренер Татьяна Тарасова в Instagram сообщила, что решила создать на своем сайте Виртуальный музей коньков. Как сказала наставница, у нее за долгие годы накопилась огромная коллекция коньков. В нее входят куклы, рисунки, елочные игрушки, статуэтки, которые ей дарили друзья, фигуристы и болельщики.

При этом Татьяна Тарасова поделилась одним из самых дорогих подарков из своей коллекции. Он достался ей от давней подруги художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек. «А первое фото в нашей экспозиции — очень дорогая для меня кукла — черепаха в коньках. Подарок от Галины Борисовны Волчек. Заходите на сайт, альбом будет обновляться», — отметила Тарасова.

Напомним, что выдающийся режиссер Галина Волчек скончалась незадолго до Нового года. В последние годы жизни она сильно болела. При этом, несмотря на проблемы со здоровьем, регулярно появлялась в своем театре на репетициях. Что касается Татьяны Тарасовой, то она была частой гостьей дома у Волчек. Дружба тренера и режиссера насчитывала не одно десятилетие. Тарасова тяжело переживает утрату близкой подруги.

Добавим, что выдающаяся наставница не так давно угодила в неприятный скандал. Как известно, она любит давать комментарии на темы, связанные с фигурным катанием. При этом славится своей прямотой. В частности, она высказалась об приостановке карьеры Алиной Загитовой. Это не понравилось наставнице фигуристки Этери Тутберидзе. Она резко высказалась в адрес прославленного тренера.