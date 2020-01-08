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Татьяна Тарасова поделилась снимком дорогого подарка, полученного от Волчек

Известный тренер создала на своем сайте Виртуальный музей коньков.

Татьяна Тарасова поделилась снимком дорогого подарка, полученного от Волчек
Тарасова создает музей виртуальных коньков/http://globallookpress.com/

Прославленный российский тренер Татьяна Тарасова в Instagram сообщила, что решила создать на своем сайте Виртуальный музей коньков. Как сказала наставница, у нее за долгие годы накопилась огромная коллекция коньков. В нее входят куклы, рисунки, елочные игрушки, статуэтки, которые ей дарили друзья, фигуристы и болельщики.

При этом Татьяна Тарасова поделилась одним из самых дорогих подарков из своей коллекции. Он достался ей от давней подруги художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек. «А первое фото в нашей экспозиции — очень дорогая для меня кукла — черепаха в коньках. Подарок от Галины Борисовны Волчек. Заходите на сайт, альбом будет обновляться», — отметила Тарасова.

Напомним, что выдающийся режиссер Галина Волчек скончалась незадолго до Нового года. В последние годы жизни она сильно болела. При этом, несмотря на проблемы со здоровьем, регулярно появлялась в своем театре на репетициях. Что касается Татьяны Тарасовой, то она была частой гостьей дома у Волчек. Дружба тренера и режиссера насчитывала не одно десятилетие. Тарасова тяжело переживает утрату близкой подруги.

Добавим, что выдающаяся наставница не так давно угодила в неприятный скандал. Как известно, она любит давать комментарии на темы, связанные с фигурным катанием. При этом славится своей прямотой. В частности, она высказалась об приостановке карьеры Алиной Загитовой. Это не понравилось наставнице фигуристки Этери Тутберидзе. Она резко высказалась в адрес прославленного тренера.

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Татьяна Тарасова поделилась снимком дорогого подарка, полученного от Волчек
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