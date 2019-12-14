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«Тяжело проигрывать»: Тарасова уважает решение Загитовой приостановить карьеру

Как сказала прославленный тренер, нужно стремиться идти дальше.

«Тяжело проигрывать»: Тарасова уважает решение Загитовой приостановить карьеру
Тарасова считает, что Загитовой надо брать пример с Медведевой/http://globallookpress.com/

Тренер Татьяна Тарасова заявила, что уважает решение олимпийской чемпионки корейского Пхенчхана Алины Загитовой приостановить карьеру. В то же время она намекнула, что давняя соперница Загитовой Евгения Медведева после серии поражений не опустила рук и борется дальше.

Как сказала Тарасова, даже если бы Медведева выиграла то, что могла выиграть – у нее все равно осталась страсть бороться дальше. Она отметила, что сейчас Загитовой очень тяжело, но нужно двигаться только вперед.

«Один человек настроен на то, что, падая, надо вставать и двигаться вперед. Тяжело проигрывать. А другой человек идет и делает дальше, из этого состоит его жизнь», — заявила Татьяна Тарасова, которую цитирует РИА «Новости».

Напомним, что Алина Загитова не появится перед публикой на ближайших крупных соревнованиях. Спортсменка решила сделать паузу в выступлениях. В то же время ее тренер Этери Тутберидзе заверила, что о завершении карьеры и списывании фигуристки со счетов говорить рано. Алина Загитова продолжит тренировки. Тутберидзе считает, что звезда просто не сможет жить без фигурного катания. Она обязательно сделает попытку доказать, что о ее успехах рано говорить в прошедшем времени.

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«Тяжело проигрывать»: Тарасова уважает решение Загитовой приостановить карьеру
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