НОВОСТИ

«Никогда не вернусь на сцену»: Губин опроверг слухи, что снова будет выступать

По словам музыканта, он не понимает зачем его аранжировщик Тарас Ващишин запустил в прессу недостоверную информацию.

«Никогда не вернусь на сцену»: Губин опроверг слухи, что снова будет выступать
Губин не собирается возвращаться на сцену/globallookpress.com

Музыкант Андрей Губин, песни которого в девяностых годах прошлого века пользовались огромной популярностью, опроверг слова своего аранжировщика Тараса Ващишина, что вернется на сцену.

«Это чушь. Выступать не хочу. Никогда не вернусь на сцену. Не знаю, зачем Тарас это написал», — заявил Андрей Губин, которому принадлежит известный хит «Мальчик-бродяга».

Напомним, что ранее аранжировщик Тарас Ващишин выражал уверенность, что Губин вернется на сцену. При этом о точных сроках он не высказывался. Как отмечал аранжировщик, Губин постоянно работает. У него огромное количество музыкального материала, который скопился за годы простоя.

Между тем известно, что Андрей Губин уже долгие годы болеет неким заболеванием. У него постоянные лицевые боли, которые не дают ему нормально жить, сообщает портал eg.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей ГубинНовости googleТарас Ващишин
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Никогда не вернусь на сцену»: Губин опроверг слухи, что снова будет выступать
Интересно?
Поделись с друзьями: