«Никогда не вернусь на сцену»: Губин опроверг слухи, что снова будет выступать

По словам музыканта, он не понимает зачем его аранжировщик Тарас Ващишин запустил в прессу недостоверную информацию.

Музыкант Андрей Губин, песни которого в девяностых годах прошлого века пользовались огромной популярностью, опроверг слова своего аранжировщика Тараса Ващишина, что вернется на сцену.

«Это чушь. Выступать не хочу. Никогда не вернусь на сцену. Не знаю, зачем Тарас это написал», — заявил Андрей Губин, которому принадлежит известный хит «Мальчик-бродяга».

больше по теме Андрей Губин пообещал в ближайшее время вернуться на сцену Музыкант готовится порадовать своих многочисленных поклонников и фанаток.

Напомним, что ранее аранжировщик Тарас Ващишин выражал уверенность, что Губин вернется на сцену. При этом о точных сроках он не высказывался. Как отмечал аранжировщик, Губин постоянно работает. У него огромное количество музыкального материала, который скопился за годы простоя.

Между тем известно, что Андрей Губин уже долгие годы болеет неким заболеванием. У него постоянные лицевые боли, которые не дают ему нормально жить, сообщает портал eg.ru.