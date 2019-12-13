Андрей Губин пообещал в ближайшее время вернуться на сцену

Певец Андрей Губин в самое ближайшее время вернется на российскую сцену. Об этом сообщил его саундпродюсер Тарас Ващишин. «У Андрея все хорошо. Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится», — заявил саундпродюсер.

Ващишин также отметил, что не за горами большой гастрольный тур Андрея Губина по стране. За время отсутствия на большой сцене у исполнителя, подарившего своим многочисленным поклонникам такие хиты, как «Мальчик-бродяга» и «Лиза», скопилось огромное количество стихов. Все это, как считает саундпродюсер, потенциальные хиты. «Должно быть все: и песни, и тур, но пока это все, что я могу рассказать», — заметил он.

Напомним, что в девяностых годах в России вряд ли можно было найти более популярного исполнителя, чем Андрей Губин. Альбомы звезды раскупались огромными тиражами. Плакаты висели в домах многих девушек-подростков. Губин пользовался огромной людской любовью.

Через какое-то время исполнитель исчез с радаров. Выяснилось, что у него проблемы со здоровьем. Певцу поставили неутешительный диагноз — левосторонняя прозопалгия лица. Музыкант пропал со сцены. Последние годы он жил то в Москве, то в родной Уфе. Иногда улетал отдохнуть в Таиланд, сообщает «СтарХит».