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Литературный секретарь Жванецкого о драке сына писателя: «Если бы было что-то серьезное, я бы знал»

Олег Сташкевич поспешил успокоить общественность, что с сыном писателя-сатирика все в порядке.

Литературный секретарь Жванецкого о драке сына писателя: «Если бы было что-то серьезное, я бы знал»
Олег Сташкевич и Михаил Жванецкий/Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006459511126

Литературный секретарь писателя Михаила Жванецкого опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что сын сатирика – 24-летний Дмитрий пострадал в драке в Москве. Ранее сразу несколько источников сообщали, что молодой человек вместе со своим другом Филиппом Гинзбургом оказались в больнице после того, как вступились за незнакомую девушку. Журналисты Teleprogramma.pro дозвонились до Олега Сташкевича, который, в свою очередь, поспешил успокоить – ничего страшного не произошло.

«Если бы что-то было серьезное, я бы уже знал. Но раз я не в курсе, значит, там определенно ничего серьезного нет. Это какая-то ерунда», — заявил он.

Опровергла информацию и директор Гинзбурга Анна. Она также пояснила, что история выдумана журналистами – драки не было, молодые люди к медикам не обращались.

«Какая интересная история! Нет, это неправда все. Сейчас Филипп находится в студии, готовит новый сингл. И никуда они не ходили», — поставила точку она.

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Литературный секретарь Жванецкого о драке сына писателя: «Если бы было что-то серьезное, я бы знал»
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