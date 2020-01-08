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Сына Михаила Жванецкого избили в Москве

24-летний Дмитрий пострадал после того, как вступился за девушку на улице.

Сына Михаила Жванецкого избили в Москве
Михаил Жванецкий/Фото: Борис Кудрявов/КП

24-летний сын Михаила Жванецкого Дмитрий пострадал в драке с неизвестными в Москве. По данным СМИ, молодой человек в день случившегося отдыхал вместе со своим другом Филиппом в ресторане на Минской улице. После трапезы молодые люди покинули заведение и направились в караоке. По пути Дмитрий и Филипп стали невольными свидетелями неприятной разборки – несколько неизвестных на улице обижали девушку.

Пройти мимо ребята не смогли. Несмотря на численное преимущество нападавших, Дмитрий и Филипп вступились за незнакомку и потребовали от оппонентов извинений. Mash отмечает, что словесная перепалка достаточно быстро переросла в драку. С травмой ноги Жванецкого-младшего госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. У Филиппа же врачи диагностировали перелом носа и травму головы.

Сам Жванецкий произошедшее пока не комментировал.

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Сына Михаила Жванецкого избили в Москве
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