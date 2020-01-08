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Автограф Алины Загитовой выставили на продажу за 15 тысяч рублей

Олимпийская чемпионка не так давно объявила о приостановке карьеры.

Автограф Алины Загитовой выставили на продажу за 15 тысяч рублей
Автограф Загитовой пытаются продать/http://globallookpress.com/

Автограф олимпийской чемпионки Алины Загитовой выставили на продажу за 15 тысяч рублей на одном из популярных интернет-сервисов. Деньги за автограф пытается выручить житель Москвы. Известно, что он посетил турнир Rostelecom Cup 2018, где и получил подпись чемпионки.

Напомним, что чуть меньше месяца назад Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Она пропустила чемпионат страны в Красноярске. В связи с этим спортсменка не поедет на первенство мира и Европы. Как говорила звезда, ехать на турнир не по спортивному принципу она не собирается, сообщает «Спорт-Экспресс».

Добавим, что слова фигуристки о приостановке карьеры вылились в скандал. Тренер Татьяна Тарасова и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказали свое мнение на этот счет.

В ответ наставница фигуристки Этери Тутберидзе намекнула, что Тарасовой и Плющенко не стоит лезть не в свое дело. На это Плющенко отметил, что на самом деле Тутберидзе больше менеджер, а не тренер. Номера ее фигуристкам, которые не знают себе равных в мире, ставит другой человек.

Кстати, над руганью среди фигуристов подшучивал, к примеру, известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он, в частности, говорил, что в биатлоне подобная ситуация невозможна. В ответ двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков сказал, что «это еще фигуристам не дали винтовки».

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Автограф Алины Загитовой выставили на продажу за 15 тысяч рублей
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