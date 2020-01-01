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Алина Загитова отметила Новый год танцем под «Макарену»

Компанию фигуристке составила младшая сестра Сабина.

Алина Загитова отметила Новый год танцем под «Макарену»
Алина Загитова. Кадр из программы "Вечерний Ургант"

Похоже, что Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала входить в роль звезды и явно получать от этого удовольствие. 17-летняя фигуристка, прославившаяся на весь мир своими выступлениями в одиночном катании, совсем недавно попробовала свои силы в шоу-бизнесе, выйдя на лед в качестве артистки ледового спектакля «Спящая красавица».

Девушка заметила, что кататься на шоу приятнее, чем на спортивных соревнованиях. Здесь не давит дух состязаний, да и ошибку сделать не страшно – публика все равно воспримет ее радушно, поддержав аплодисментами. Кроме того, сама атмосфера зала совсем другая – приятная, расслабленная, работать в ней одно удовольствие. А еще, благодаря шоу Татьяны Навки Загитова впервые попробовала кататься в паре. И ей это очень понравилось.

На Новый год фигуристка решила порадовать своих поклонников новым талантом – танцевальным. Вместе со своей младшей сестрой Сабиной, которая тоже занимается фигурным катанием, она зажигательно станцевала под «Макарену». Видеокадрами Алина поделилась в своем блоге.

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Алина Загитова отметила Новый год танцем под «Макарену»
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