Алина Загитова отметила Новый год танцем под «Макарену»

Похоже, что Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала входить в роль звезды и явно получать от этого удовольствие. 17-летняя фигуристка, прославившаяся на весь мир своими выступлениями в одиночном катании, совсем недавно попробовала свои силы в шоу-бизнесе, выйдя на лед в качестве артистки ледового спектакля «Спящая красавица».

Девушка заметила, что кататься на шоу приятнее, чем на спортивных соревнованиях. Здесь не давит дух состязаний, да и ошибку сделать не страшно – публика все равно воспримет ее радушно, поддержав аплодисментами. Кроме того, сама атмосфера зала совсем другая – приятная, расслабленная, работать в ней одно удовольствие. А еще, благодаря шоу Татьяны Навки Загитова впервые попробовала кататься в паре. И ей это очень понравилось.

На Новый год фигуристка решила порадовать своих поклонников новым талантом – танцевальным. Вместе со своей младшей сестрой Сабиной, которая тоже занимается фигурным катанием, она зажигательно станцевала под «Макарену». Видеокадрами Алина поделилась в своем блоге.