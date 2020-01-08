Григорьев-Апполонов вместе с Сориным подрабатывали Дедами Морозами

Музыкант группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов признался, что свой первый гонорар заработал, выступая вместе с другим солистом коллектива Игорем Сориным Дедами Морозами на празднике. Им тогда заплатили по триста долларов. Дело было в далеком 1995 году. Тогда, конечно, о музыкантах еще мало кто знал.

Как отметил Григорьев-Апполонов, прошел всего месяц с образования коллектива «Иванушки». Денег у солистов не было. И тут им с Сориным предложили халтурку – выступить Дедами Морозами. По словам Григорьева-Апполонова, они придумали смешную историю.

«Он был в длинном сарафане – уходящий Дед Мороз, а я был наступающий – совсем зеленый Снегурок. Выступали в одном из самых модных клубов Москвы. Мы всех, конечно, поздравили, но финала я, увы, не помню», — заметил музыкант, слова которого приводит «Собеседник».

Отметим, что Игорь Сорин ушел из жизни в далеком 1998 году. У певца было проблемы в личной жизни. Многие фанаты музыканта до сих пор не верят, что он мог покончить жизнь самоубийством. Сомневаются в этом и солисты «Иванушек».