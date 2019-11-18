«Наш снегирек»: Григорьев-Апполонов скорбит по покойному Олегу Яковлеву

18 ноября Олег Яковлев мог бы отметить свой 50-летний юбилей. Экс-солист группы «Иванушки International» скоропостижно скончался 29 июня 2017 года. Певец покинул коллектив за четыре года до трагической кончины. Исполнитель собирался заняться сольным творчеством. При этом с другими вокалистами группы Андреем Григорьевым-Апполоновым и Кириллом Андреевым он сохранил дружеские отношения. Как сообщали СМИ, официальной версией смерти Яковлева стал оттек внутренних органов на фоне цирроза печени. Несмотря на все старания, медикам так и не удалось спасти музыканта. Певец скончался на 47-м году жизни.

Григорьев-Апполонов не забыл о том, что Олег мог отпраздновать в этом году юбилей. Исполнитель до сих пор скорбит по ушедшему из жизни другу. В память об Яковлеве он опубликовал в Instagram архивное фото, на котором запечатлен с ныне покойным артистом.

«Олег Яковлев… 50 лет сегодня!! Наш снегирек. Навсегда со мной и с вами!! Эта музыка будет вечной», — добавил Григорьев-Апполонов.

Напомним, что последние годы рядом с певцом оставалась его возлюбленная Александра Куцевол. Девушка до сих пор тяжело переживает личную утрату.