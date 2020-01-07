Четырехлетняя дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Девочка выхватила у родительницы телефон во время отдыха на Бали.

Актриса Екатерина Климова в Instagram опубликовала забавное видео. Главным действующим лицом на кадрах является ее четырехлетняя дочь Белла. Вместе с родительницей девочка, которая была рождена от актера Гелы Месхи, находится на Бали.

«Тебе не надо очки от солнца? Мама у тебя есть очки от солнца? У меня есть», — говорит девочка. «А почему ты не взяла очки?» — спрашивает любознательная Белла. «А я под зонтом лежу. Я в шляпе. У меня есть очки, но я не хочу их надевать», — отвечает своему ребенку актриса.

В какой-то момент девочка берет у матери телефон и начинает ее снимать. Камера запечатлела ее стройную фигуру и красивую грудь. Видно, что актриса в бикини. В конце видео Климова примеряет темные очки дочки, чем приводит наследницу в полный восторг.

Отметим, что сейчас Екатерина Климова одинока. В прошлом году она развелась с Гелой Месхи. До этого она дважды была замужем. У нее взрослая дочь от бизнесмена Ильи Хорошилова и двое сыновей от актера Игоря Петренко.