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Екатерина Климова привела 4-летнюю дочь Месхи на школьную елку

Белла вместе со старшими братьями и сестрой побывала на детском утреннике.

Екатерина Климова привела 4-летнюю дочь Месхи на школьную елку
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Екатерина Климова в компании 4-летней Беллы побывала на школьной елке. Старшие отпрыски знаменитости: 17-летняя Елизавета, тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней — посещают одно учебное заведение. В будущем году дочка актрисы от ювелира Ильи Хорошилова получит аттестат зрелости. Лизе предстоит сдать выпускные экзамены в школе и пройти вступительные испытания в вузе. Девушка собирается поступить на факультет журналистики.

Актриса Екатерина Климова привела детей на школьную ёлку
Екатерина Климова привела младшую дочь Беллу на школьную елку (Фото: Instagram.com/klimovagram)

На детском утреннике Белла позировала на фоне новогодней елки вместе со старшим братом Корнеем. Мальчик предстал перед объективом фотокамеры в шапке Деда Мороза. Дети приняли участие в импровизированном школьном концерте: Елизавета исполнила на сцене одну из рождественских композиций, а ее братья участвовали в спектакле. За всем происходящим Климова вместе с Беллой наблюдала из зрительного зала, оказавшись по ту сторону сцены. Сама Екатерина не только снимается в кино, она также задействована в театральных постановках.

Бывший муж Климовой — Гела Месхи — на детском празднике не появился. Ранее актриса прокомментировала свой развод с отцом четырехлетней Беллы. Знаменитость подметила, что из-за плотного съемочного и гастрольного графика она мало времени проводила наедине с возлюбленным.

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Екатерина Климова привела 4-летнюю дочь Месхи на школьную елку
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