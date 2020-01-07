Сафронов поделился снимком жены Грачевского на последнем месяце беременности

Иллюзионист Сергей Сафронов в Instagram разместил снимок, на котором присутствуют его братья, а также руководитель киножурнала «Ералаша» 70-летний Борис Грачевский со своей женой Екатериной Белоцерковской. Девушке в декабре прошлого года исполнилось 35 лет.

«У нас снова в гостях знаменитости! Борис Грачевский со своей супругой! Скоро у них пополнение в семье! Здоровья пожелаем всей семье!» — подписал снимок Сергей Сафронов.

Отметим, что Грачевский определенное время скрывал беременность своей супруги. Однако недавно они вместе с женой раскрыли все карты.

Напомним, что актриса и певица Екатерина Белоцерковская третья жена руководителя «Ералаша». Ранее он был женат на Галине Грачевской, с которой прожил 35 лет. От первого брака у него сын и дочь. Второй женой Грачевского была Анна Панасенко. Брак с ней продлился всего четыре года. От этого союза у Бориса Грачевского родилась дочь Василиса.