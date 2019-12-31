Звездные истории

Шоу от братьев Сафроновых: закованные в цепи иллюзионисты спасают мир

Корреспондент Teleprogramma.pro побывал на репетиции представления «Братья Сафроновы. Magic Man. Начало».

Шоу от братьев Сафроновых: закованные в цепи иллюзионисты спасают мир
Кадр из шоу братьев Сафроновых. Фото: предоставлено организаторами

Действо началось неожиданно – расслабленные монотонной музыкой, доносившейся из динамиков перед началом представления дети вздрогнули, когда диктор объявил о начале «главного новогоднего шоу».

Мужчина в костюме мандарина появился на огромном плазменном экране и рассказал о невероятной силе магии, которую сейчас покажут браться Сафроновы.

Кадр из шоу братьев Сафроновых. Фото
Кадр из шоу братьев Сафроновых. Фото: предоставлено организаторами

О том, что подразумевалось под «силой магии» стало понятно сразу, когда под оглушающую музыку братьев Сафроновых заковали в цепи и поместили в непрозрачную коробку… Но они выбрались оттуда.

После этого на сцене станцевали ассистенты и из зала пригласили девочку. Ей подарили несколько горстей конфет, произнесли «абракадабра» и магическим образом конфеты вдруг связались в ожерелье.

Кадр из шоу братьев Сафроновых. Фото
Кадр из шоу братьев Сафроновых. Фото: предоставлено организаторами

«Вот она – настоящая магия!» — кричал старший из братьев.

Сафроновы исчезали в одной части сцены и через несколько секунд появлялись в другой.

«Истинная магия!» — кричал ведущий.

Кадр из шоу братьев Сафроновых. Фото
Кадр из шоу братьев Сафроновых. Фото: предоставлено организаторами

Одного из братьев упаковали в металлическую коробку и «проткнули» железными штырями, после чего он вылез из коробки.

«Чудеса магии!» — продолжал ведущий.

Кадр из шоу братьев Сафроновых. Фото
Кадр из шоу братьев Сафроновых. Фото: предоставлено организаторами

Настало время ассистенток-танцовщиц. Стоявшая у самого задника сцены в костюме феи вдруг стала медленно взлетать вверх.

В промежутках между танцами и фокусами зрителям напоминали о роли братьев Сафроновых в спасении мира.

Для этого на сцену выпускали ученых-изобретателей, один из которых похитил кристалл (естественно, магический), чтобы захватить мир. Второй пытался ему помешать. Понятно, что без братьев Сафроновых и их «магии» ему бы это не удалось.

Кадр из шоу братьев Сафроновых. Фото
Кадр из шоу братьев Сафроновых. Фото: предоставлено организаторами

Еще зрителям показали «магическое угадывание» карты из колоды, одеванием манекена в цвета, которые указала одна из зрительниц, выход братьев с дымомашинами в руках и еще много всего удивительного.

Одним словом, зрителей на полтора часа погрузили в атмосферу цирка с элементами современного шоу – грохочущей музыкой и световыми вспышками.

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Тэги:

братья СафроновыНовый год 2020
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Шоу от братьев Сафроновых: закованные в цепи иллюзионисты спасают мир
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