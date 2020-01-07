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Елена Север поделилась фото красавцев-сыновей от бизнесмена Киселева

Певица выразила сожаление, что Рождество она отмечает вдали от любимых людей.

Елена Север поделилась фото красавцев-сыновей от бизнесмена Киселева
Север поделилась снимками сыновей/http://globallookpress.com/

Певица Елена Север в Instagram опубликовала серию фотографий со своими сыновьями. Как известно, от бизнесмена и музыкального продюсера Владимира Киселева у нее в 1997 году родился Юрий, а спустя три года Владимир. Оба молодых человека активно выступают на сцене. Один известен под псевдонимом ЮрКисс, а второй ВладиМир.

«С Рождеством Христовым мои родные и любимые сыновья. Пожалуй, первый раз мы в этот день оказались в разных странах! Но мы мысленно всегда рядом. С самым светлым праздником! Люблю», — заявила в подписи под снимками Елена Север.

Отметим, что несколько лет назад супруг Елены Север стал владельцем «Русской медиагруппы». В эфире самой популярной радиостанции страны «Русское радио», а также на телеканалах «Ру. ТВ» и «Муз. ТВ» стали все чаще звучать композиции Елены Север, а также сыновей Владимира Киселева.

В связи с этим разгорелся скандал. К примеру, музыкант Григорий Лепс проигнорировал премию «Золотой граммофон». Многие призовые статуэтки тогда как раз достались проектам Киселева. Медиамагната многие звезды шоу-бизнеса обвиняли в семейном подряде.

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Владимир КиселевГригорий ЛепсЕлена СеверНовости googleновости музыкиЮрий Киселев
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Елена Север поделилась фото красавцев-сыновей от бизнесмена Киселева
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