ЗВЕЗДЫ

Елена Север показала взрослых сыновей

Фото было опубликовано в Instagram 46-летней телеведущей, которая в кадре смотрится словно сестра молодых людей.

Елена Север показала взрослых сыновей
https://www.instagram.com/sever_elena/

Оба сына известной телеведущей, 19-летний Владимир и 21-летний Юрий, пошли по стопам звездной мамы… Они не только увлеклись музыкой, но и сделали ее своей профессией. Младший дебютировал как певец ВладиМир с песнями «Письмо президенту» и «Голливуд», а старший, взявший сценическое имя ЮрКисс, пел в дуэте с дочерью певца Дмитрия Маликова — Стефанией Маликовой.

На днях певица выложила фото с заметно повзрослевшими сыновьями.

На семейном снимке также оказался муж звезды — продюсер Владимир Киселев.

«Счастье, когда все могут собраться за одним столом на завтрак, а это сейчас такая редкость», — заметила Север.

Все четверо отдыхают на юге Франции, в Сен-Тропе. Вероятно, трое мужчин поступили как джентельмены и подстроли собственные планы под маму. Ведь накануне Север выступала на фестивале русской музыки в Монако.

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Елена Север показала взрослых сыновей
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