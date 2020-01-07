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Бородина продемонстрировала последствия долгого пребывания на солнышке

Звезда подшутила над своими подписчиками.

Бородина продемонстрировала последствия долгого пребывания на солнышке
Бородина состарила себя с помощью специальной программы/http://globallookpress.com/

Телеведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина в Instagram опубликовала фотографию, на которой ее сложно узнать. Звезда воспользовалась специальной программой и состарила себя.

«Девочки, говорят если долго на солнышке лежать, можно быстро состариться. Мне кажется врут, а вам?!» — спросила она своих подписчиков.

Отметим, что вместе со своими детьми и супругом бизнесменом Курбаном Омаровым Ксения Бородина улетела отдыхать на Самуи в Таиланд.

Ранее она рассказывала, что была вынуждена перебраться из отеля на виллу. Ей не понравилась еда, которую предлагали на отдыхе. Кроме того, в отеле стояли компрессоры кондиционеров, которые мешали телеведущей и ее семье спать. Как отмечала Ксения Бородина, у нее складывалось ощущение, что она оказалась в каком-то подвале. Кроме того, в отеле было очень дорого. Звезда сожалела, что руководители совсем не продумывают такие в общем-то простые моменты, которые в итоге отпугивают туристов.

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Ксения БородинаКурбан ОмаровНовости googleСамуиТаиланд
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Бородина продемонстрировала последствия долгого пребывания на солнышке
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