Сергей Зверев продолжил борьбу за чистоту Байкала

Стилист Сергей Зверев в Instagram сообщил, что в новогодние каникулы он отправился на родину, на Байкал. Как известно, он уже очень давно борется с руководством завода по разливу байкальской воды в Култуке. Как заметил Зверев, скоро придет весна. На Байкал прилетят птицы из Красной книги. При этом завод продолжает стоять на своем месте, хотя его должны были давно демонтировать.

Как заметил стилист, вся система таловских болот нарушена. Если люди пытаются приблизиться к заводу и сделать фотографии, то охранники предприятия выпускают злых собак. Как отметил стилист, людям приходится спасаться бегством. Стилист попросил сделать репост своей записи.

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Отметим, что в прошлом году строительство предприятия заморозили. Затем было принято решение избавиться от предприятия — завод строится незаконно. Против руководства предприятия поднялись жители нескольких регионов. Кроме Зверева свои подписи поставили, в частности, телеведущая Елена Летучая и модель Виктория Боня.

Добавим, что сам «король гламура» как раз из поселка, где решили строить завод. В прошлый раз он был в родных местах летом, и вот спустя полгода снова появился на малой родине.